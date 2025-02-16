Число новых резюме в Воронеже увеличилось на треть

Однако, на фоне роста активности соискателей количество вакансий в Воронежской области снизилось. В январе их стало на 11% меньше, чем год назад. Причина — традиционное замедление найма в конце года, а также влияние повышения ключевой ставки и роста стоимости заёмных средств. Тем не менее, спрос на кадры сохраняется, а в ряде отраслей процесс подбора персонала стал более длительным и сложным.