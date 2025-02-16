Число новых резюме в Воронеже увеличилось на треть

По итогам января 2025 года количество созданных и обновлённых резюме увеличилось на 31% по сравнению с январём 2024-го, что превышает средний показатель по России (+30%). Об этом свидетельствуют данные крупнейшей в РФ платформы онлайн-рекрутинга.
Наибольший рост числа резюме зафиксирован в сферах, связанных с рабочими специальностями. Лидером по активности стал «Автомобильный бизнес» (+65%). Следом идут «Транспорт, логистика и перевозки» (+54%) и «Рабочий персонал» (+51%). Замыкают пятёрку лидеров «Домашний и обслуживающий персонал» (+33%) и «Строительство и недвижимость» (+33%).
Примечательно, что основной прирост пришёлся на сферы, традиционно относящиеся к «синеворотничковым» профессиям. В то же время в ряде отраслей резюме появлялось значительно реже. Среди них: «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (-2%), «Розничная торговля» (+1%), «Сельское хозяйство» (+6%), «Медицина и фармацевтика» (+8%) и «Административный персонал» (+9%).
Однако, на фоне роста активности соискателей количество вакансий в Воронежской области снизилось. В январе их стало на 11% меньше, чем год назад. Причина — традиционное замедление найма в конце года, а также влияние повышения ключевой ставки и роста стоимости заёмных средств. Тем не менее, спрос на кадры сохраняется, а в ряде отраслей процесс подбора персонала стал более длительным и сложным.