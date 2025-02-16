Алматинский зоопарк переезжать не планирует

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Алматинский зоопарк не планируется переносить в другой город. Об этом однозначно и категорично заявило управление культуры города Алматы.
«Алматинский зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, переезд в другой город не планируется», — заявлено в сообщении.
В управлении пояснили, что в рамках «Плана развития территории города Алматы» предусмотрены модернизация и реконструкция зоопарка «в соответствии с международными стандартами по зоогеографическому принципу».
В 2025 году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно — до 2028 года.
Работы, в рамках реконструкции зоопарка, позволят значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей, считают в ведомстве.