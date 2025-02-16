В Казахстане стартует работа над новым Реестром товаропроизводителей

В мероприятии, организованном при поддержке Министерства промышленности и строительства РК, приняло участие около 200 представителей бизнеса из разных регионов страны, включая членов промышленных ассоциаций, передает DKnews.kz.
Это уже третья по счету встреча, организованная Казахстанским центром индустрии и экспорта в рамках обсуждения проекта Реестра.
В ходе обсуждения были детально проработаны предложения и замечания бизнеса по оценке производства и работе отраслевой комиссии в рамках реестра казахстанских товаропроизводителей. Особое внимание уделено критериям оценки, прозрачности процедур и механизмам принятия решений, а также возможным улучшениям в порядке включения в реестр.
Напомним, в Казахстане продолжается работа по разъяснению проекта Правил ведения Реестра казахстанских товаропроизводителей, запуск которого намечен на 2025 год. Новая цифровая платформа заменит действующие сертификаты СТ-KZ и Индустриальный сертификат, что позволит сократить бюрократические и финансовые издержки для предпринимателей и упростит процедуры.
Модераторы встречи подчеркнули, что все озвученные замечания и предложения будут учтены и обсуждены на следующем этапе.
В ближайшее время планируется проведение zoom-встречи, посвященной вопросам цифровой верификации заявок для включения в Реестр.