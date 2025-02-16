В Казахстане стартует работа над новым Реестром товаропроизводителей

В ходе обсуждения были детально проработаны предложения и замечания бизнеса по оценке производства и работе отраслевой комиссии в рамках реестра казахстанских товаропроизводителей. Особое внимание уделено критериям оценки, прозрачности процедур и механизмам принятия решений, а также возможным улучшениям в порядке включения в реестр.