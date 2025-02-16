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В Воронежской области заменят теплосети и устаревшие лифты

Воронежская область планирует масштабную модернизацию объектов ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшие три года в регионе заменят 447 км теплосетей и водопроводов, это улучшит условия жизни для более 90 тысяч человек. Продолжится и обновление лифтов: в 2024 году заменят 316 подъемников.

С 1 января вырос взнос на капремонт — с 12,36 до 13,79 рубля за квадратный метр. Однако система останется фиксированной, без учета количества ремонтных работ.

Также ожидается пересмотр тарифов на вывоз мусора. В 2023 году в регионе уже утвердили новые нормативы, но в течение полутора лет проведут дополнительные замеры, чтобы установить актуальные показатели накопления отходов.

По словам экспертов, одной из главных проблем остаются срывы сроков ремонта лифтов и благоустройства дворов. Власти усилили контроль за подрядчиками и ввели штрафы за несоблюдение сроков.

ЖКХ