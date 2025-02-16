Около 70 килограмм опасного мяса нашли на территории Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
Специалисты после проверки забраковали 60 партий. Также за нарушения санитарных требований, требований Технических регламентов Таможенного союза было оформлено 28 протоколов.
«По 25 протоколам вынесены постановления на общую сумму 1171000 рублей, по 3 протоколам вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде предупреждений», — сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее на самарские прилавки попало сомнительное сливочное масло.