В Новосибирске не будут устанавливать умные остановки

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, проект по установке 210 «умных» остановок в городе закрыт. Это связано с отсутствием интереса со стороны инвесторов. Конкурс на выбор подрядчика объявили в 2021 году, однако заявок на участие не было, несмотря на многократные продления сроков.
Предполагалось, что новые остановки общественного транспорта будут оборудованы современным освещением, Wi-Fi, информационными табло, тревожными кнопками, видеокамерами и зарядными устройствами. Однако этот проект так и остался на уровне экспериментальных павильонов, которые предприниматели установили на добровольной основе.
«На сегодняшний день у собственников этих остановок нет средств для их ремонта и поддержания работоспособности», — написала пресс-служба.
Ранее проект предполагал установку «умных» остановок с использованием частных инвестиций в рамках концессионного соглашения. Однако в 2025 году было принято решение окончательно отказаться от этой идеи из-за отсутствия интереса со стороны бизнеса.