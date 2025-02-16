В Новосибирске не будут устанавливать умные остановки

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска, проект по установке 210 «умных» остановок в городе закрыт. Это связано с отсутствием интереса со стороны инвесторов. Конкурс на выбор подрядчика объявили в 2021 году, однако заявок на участие не было, несмотря на многократные продления сроков.