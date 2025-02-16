Более 1 миллиона рабочих мест может забрать ИИ в Казахстане

«Таким образом, при определенном стечении обстоятельств порядка 2,2 миллиона рабочих мест могут быть автоматизированы, из которых чуть более одного миллиона — за счет повсеместного внедрения ГИИ. Основная угроза автоматизации рынку труда характерна для крупных городов, где в результате ее процесса могут быть автоматизированы от 33 процентов до 36 процентов рабочих мест, а также промышленно развитых регионов», — говорится в ответе.