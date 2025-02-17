Бывший вице-спикер пермского ЗС занялся сбором опасных отходов в Оренбурге

Евгений Вязников занимал пост зампредседателя краевого парламента с 2006 года. В 2011 году его освободили от полномочий депутата после вступления в силу обвинительного заключения в отношении него. В июне 2010 года господин Вязников, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автобусом на встречной полосе движения. Суд признал его виновным в совершении ДТП и причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 264 УК РФ) и назначил два года лишения свободы условно, лишив права управлять транспортными средствами. В феврале 2022 года по заявлению о самобанкротстве суд признал экс-парламентария несостоятельным и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Задолженность экс-депутата составляла 14,5 млн руб., но в начале этого года он заключил мировое соглашение с кредиторами.