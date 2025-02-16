В Воронежской области «перезапустили» раздельный сбор отходов

В воронежском министерстве ЖКХ и энергетики с 2025 года «перезапустили» раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Реализуемая в предыдущие годы программа не дала ожидаемых результатов, признался министр Евгений Бажанов.
В обновленном варианте чиновники сделали акцент на три составляющих:
— определили список контейнерных площадок, где есть возможность установки контейнеров для сухих и мокрых отходов.
— выделили для транспортировки ТКО раздельные мусоровозы.
— на мусоросортировочном комплексе выделили отдельные производственные линии для разных типов отходов.
Пока программу в качестве пилотного проекта опробуют в Центральном районе Воронежа. В случае успешного опыта, его расширят на Ленинский район Воронежа, а дальше — на Семилукский район области. Осталось только научить всех воронежцев правильно сортировать мусор.