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На улице Горького в Калининграде разрешили построить торговый центр

Общая площадь трёхэтажного здания составит 9866,81 кв.м.

Облвласти выдали разрешение на строительство торгового центра в Калининграде на улице Горького 162 «В». Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Торговый центр планируется построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130822:27. Общая площадь трёхэтажного здания составит 9866,81 кв.м.

Застройщиком является физическое лицо. Дата выдачи разрешения на строительство — 6 февраля 2025 года, разрешение действует до 6 мая 2027 года.

торговля