МАРТ: белорусы возмещают 81,5% затрат на оказание коммунальных услуг, а самая большая недоплата по тепловой энергии

Тем не менее, уже известно, что существенная недоплата со стороны населения Беларуси имеется по тепловой энергии, тогда как остальные услуги давно возмещаются на 100%. Также Иван Вежновец сказал, что тарифы на услуги ЖКХ растут по объективным причинам: