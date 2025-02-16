МАРТ: белорусы возмещают 81,5% затрат на оказание коммунальных услуг, а самая большая недоплата по тепловой энергии

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что белорусы возмещают 81,5% затрат на оказание коммунальных услуг.
В частности, Вежновец отметил:
— Мы прогнозируем уровень возмещения уже на 2025 год, исходя из фактического уровня в 2023 году и оценки 2024 года. По нашим данным, уровень возмещения составляет 81,5%.
При этом замминистра заметил, что точный уровень возмещения белорусами затрат на ЖКУ по 2024 году появится несколько позже.
— Итоги работы будут подведены, бухгалтерские балансы сведены только в первом квартале, так предусматривает законодательство.
Тем не менее, уже известно, что существенная недоплата со стороны населения Беларуси имеется по тепловой энергии, тогда как остальные услуги давно возмещаются на 100%. Также Иван Вежновец сказал, что тарифы на услуги ЖКХ растут по объективным причинам:
— Затраты все равно растут, заработная плата растет, происходит обновление, соответственно увеличивается амортизация. Это объективные процессы в любой сфере деятельности.
Тем временем глава Совета Республики Наталья Кочанова сделала заявление о новом составе правительства Беларуси.
Еще министр образования Андрей Иванец объяснил, как будет решаться вопрос нехватки кадров для школ и детских садов в Беларуси, а еще сказал о работе всего семи частных учреждений образования в стране.
А министр сельского хозяйства Анатолий Линевич сказал, что Беларусь начинает выращивать абрикосы, персики и сою.
Кстати, Андрей Малахов показал, что стало с родным домом золотого голоса ВИА «Синяя птица» на его родине под белорусским Гомелем в деревне Новая Мильча. А вдова уроженца Беларуси Сергея Дроздова рассказала о его болезни и последних днях.