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Нацбанк уменьшил курс доллара и повысил курс евро на 17 февраля после выходных

Нацбанк Беларуси снизил курс доллара, но поднял курс евро и курс российского рубля на 17 февраля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк скорректировал курсы валют на 17 февраля 2025 года, понедельник. В итоге курс доллара уменьшился, а курс евро и курс российского выросли после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на понедельник, 17 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2633 белорусского рубля, 1 евро — 3,4196 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5393 белорусского рубля.

При сопоставлении с валютными курсами, которые действовали в пятницу, 14 февраля, субботу, 15 февраля, и воскресенье, 16 февраля, курс евро и курс российского рубля подросли, а курс доллара уменьшился в понедельник, 17 февраля. Ощутимее изменился в сторону увеличений курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0041 белрубля, евро подрос на 0,0145 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0275 белрубля.

Тем временем госсекретарь Мезенцев рассказал об объеме союзного роуминга с 1 марта.