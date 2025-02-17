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Эксперт Зубец: западные компании почти без проблем смогут вернуться в РФ

Возвращение брендов в Россию оживит Столешников переулок в Москве, считает экономист.

Источник: Аргументы и факты

Зарубежные одежные бренды практически никуда не уходили из России, поэтому возвращение для них не составит почти никакого труда, считает экономист Алексей Зубец.

В разговоре с aif.ru он отметил, что бренды одежды практически и не уходили, почти все можно найти на маркетплейсах.

«Им нужно будет воссоздать свои продающие сети. Но с учетом того, что в торговых центрах по России довольно много пустующих площадей, то серьезных проблем с этим у них не возникнет. То есть, по большому счету возврата как такового и не будет», — сказал Зубец.

Также эксперт добавил, что в России не появилось собственных люксовых брендов.

«Своих, доморощенных Birkin у нас нет. Все эти товары завозили в сером импорте или люди ехали в условную Турцию и там этот люкс покупали. А теперь они все будут покупать в России», — добавил Зубец.

Возвращение брендов в Россию оживит Столешников переулок в Москве и не нанесет ущерба локальным брендам, убежден экономист.

Ранее сообщалось, что бренды Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear изучают ситуацию на рынке для возможного возвращения в Россию. Этому примеру могут последовать и другие западные компании.

По мнению политолога Вадима Сипрова, первыми в очереди на возвращение могут оказаться PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, MasterCard и McDonald s.