Россиянам объяснили, угрожает ли брендам в РФ возвращение западных компаний

Локальным брендам, сумевшим закрепиться на рынке за последние три года, не угрожает возвращение западных компаний. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил доктор экономических наук Алексей Зубец.
«Если говорить про бренды одежды, то есть несколько брендов, которые в последнее время вышли на рынок и неплохо себя чувствуют. Это не классические бренды, они, наверное, останутся. Какого-то переворота вообще не будет», — сказал экономист.
Он предположил, что западные компании после возвращения попытаются оказать рекламное давление на местные бренды, направят некоторые средства на продвижение.
«Тем, кто сумел закрепиться на рынке за последние три года, по большому счету ничего не угрожает», — добавил Зубец.
Ранее сообщалось, что бренды Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear изучают ситуацию на рынке для возможного возвращения в Россию. Этому примеру могут последовать и другие западные компании.