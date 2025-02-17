Хабаровскэнергосбыт разъяснил, как читать новые квитанции за свет

В соответствии с требованиями законодательства РФ по ценообразованию в электроэнергетике Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») с января 2024 года применяет в расчетах за потребленную электрическую энергию с потребителями цены (тарифы) на электроэнергию для населения, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края с учетом дифференциации по объемам потребления электрической энергии. Для жителей Хабаровского края в 2024 году пороговое значение для первого диапазона составляло до 11 160 кВтч включительно, границы второго диапазона были утверждены от 11 161 до 11 170 кВтч и для третьего диапазона — свыше 11 170 кВтч, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».