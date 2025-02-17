Хабаровскэнергосбыт разъяснил, как читать новые квитанции за свет

В соответствии с требованиями законодательства РФ по ценообразованию в электроэнергетике Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») с января 2024 года применяет в расчетах за потребленную электрическую энергию с потребителями цены (тарифы) на электроэнергию для населения, утвержденные Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края с учетом дифференциации по объемам потребления электрической энергии. Для жителей Хабаровского края в 2024 году пороговое значение для первого диапазона составляло до 11 160 кВтч включительно, границы второго диапазона были утверждены от 11 161 до 11 170 кВтч и для третьего диапазона — свыше 11 170 кВтч, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно действующему порядку применения цен (тарифов) в отношении объема потребления электроэнергии, превышающего соответствующие границы, применяется утвержденные экономические обоснованные регулируемые цены.
На 2025 год Правительство Российской Федерации постановлением от 1 ноября 2024 года № 1469 утвердило новые максимально допустимые границы диапазонов потребления для населения: для первого диапазона не более 3 900 кВтч, для второго — не более 6000 кВтч.
Соответствующие требования были соблюдены Комитетом по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края при установлении на 2025 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Хабаровскому краю (постановление от 09.12.2024 № 37/1).
В феврале жители Хабаровского края получили единый платежный документ ПАО «ДЭК», в котором расчет платы за потребленную электрическую энергию в январе произведен в строгом соответствии с утвержденными диапазонами объемов потребления.
Согласно разъяснениям ФАС России в отношении граждан, выбравших для расчетов за потребленную электрическую энергию одноставочный тариф, дифференцированный по двум (трем) зонам суток, суммарный за расчетный период фактический объем потребления электрической энергии распределяется по диапазонам потребления в следующем порядке. Диапазоны объемов потребления электрической энергии применяются к суммарному объему потребления по всем зонам суток, а не к каждой зоне суток в отдельности. При превышении пороговых значений объемов потребления потребление электрической энергии в первом, во втором и в третьем диапазонах объемов потребления электрической энергии определяется применительно к каждой зоне суток пропорционально общему объему потребления в соответствующей зоне суток и суммарному объему потребления электрической энергии за расчетный период.
Хабаровскэнергосбыт обращает внимание клиентов компании, имеющих статус многодетной семьи. В отношении указанной категории населения диапазоны потребления электрической энергии не применяются. Необходимо обратиться в офисы очного обслуживания с документами, подтверждающими указанный статус.