Экономист Балынин рассказал, кто получит прибавку к пенсии в марте

С 1 марта прибавку к пенсии получат граждане, отметившие 80-летний юбилей в феврале, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«У граждан, отметивших 80-летие в феврале, увеличение пенсий будет 3 месяца подряд: и в январе, и в феврале, и в марте», — сказал Балынин.
Экономист на примере пояснил, как будет проходить повышение. Если в декабре у пенсионера была пенсия в 36 540 рублей, то в январе ее размер составил 39 207,42 рубля.
«В феврале ее увеличили до 40 011,3 рубля, но не с 1 февраля, а с 1 января. Соответственно, в феврале пенсионер получил (или получит: в зависимости от даты выплаты пенсии) 40 815,18 рубля (40 011,3 рубля за февраль и доплата в размере 803,88 рублей за январь)», — отметил Балынин.
В марте пенсионеру будет назначена выплата в размере 1 314 рублей. Экономист напомнил, что эта выплата с 2025 года назначается всем гражданам, достигшим 80 лет. Также произойдет удвоение фиксированной выплаты с 8 907,7 рубля до 17 815,4 рубля.
«Соответственно, в марте размер пенсии составит 51 036,88 рубля, что практически на 14,5 тысячи рублей выше пенсии, выплаченной в декабре 2024 года», — заключил собеседник aif.ru.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, какие доплаты положены пенсионерам в 2025 году.