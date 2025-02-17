Экономист Балынин рассказал, кто получит прибавку к пенсии в марте

«В феврале ее увеличили до 40 011,3 рубля, но не с 1 февраля, а с 1 января. Соответственно, в феврале пенсионер получил (или получит: в зависимости от даты выплаты пенсии) 40 815,18 рубля (40 011,3 рубля за февраль и доплата в размере 803,88 рублей за январь)», — отметил Балынин.