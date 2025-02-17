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От компании из Хабаровска требуют 900 тысяч за срыв контрактов

Прокуратура направила иск в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прокуратура требует от строительной компании вернуть более 900 тысяч рублей в бюджет государства из-за невыполнения условий контракта. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В январе 2024 года между Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии и компанией был заключен контракт на поставку медицинских перчаток стоимостью 2,7 миллиона рублей. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства и не поставил товары в срок, поэтому заказчик был вынужден расторгнуть контракт.

После этого центр заключил новый контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку тех же товаров, но уже по более высокой цене — 3,6 миллиона рублей. Из-за того, что первое предприятие не выполнило свои обязательства, расходы на покупку медицинских изделий увеличились.

Прокуратура Хабаровского края подала в суд иск на сумму 935 тысяч рублей за неисполнение условий контракта. Рассмотрение иска находится под контролем прокуратуры.

Прокуратура