От компании из Хабаровска требуют 900 тысяч за срыв контрактов

После этого центр заключил новый контракт с индивидуальным предпринимателем на поставку тех же товаров, но уже по более высокой цене — 3,6 миллиона рублей. Из-за того, что первое предприятие не выполнило свои обязательства, расходы на покупку медицинских изделий увеличились.