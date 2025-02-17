Город в Хабаровском крае нашёл нестандартное решение кадровой проблемы

В Хабаровском крае в Амурске придумали, как решить проблему нехватки водителей на городских маршрутах — в городе начали готовить женщин для работы за рулем автобусов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Этот проект стал частью программы «Школа муниципальных команд», которая помогла местным управленцам разработать полезные инициативы.
Программа стартовала в октябре 2024 года и объединила участников из 16 регионов. За пять месяцев команды проходили обучение, учились разрабатывать проекты и управлять ими. Итогом стало представление собственных инициатив перед экспертами. Муниципальная команда Амурска предложила идею подготовки женщин-водителей, которая должна не только решить проблему кадрового дефицита, но и стать примером для других регионов.
«Когда мы начали работу, в Амурске было сразу пять вакансий водителей, а новые автобусы просто не на кого было сажать. Мы решили подойти к вопросу нестандартно: открыли школу женского вождения. Обучение оплачивает центр занятости, а перевозчик гарантирует трудоустройство», — рассказал руководитель команды Сергей Семенов.
Сейчас в автошколе учатся две женщины, к лету они должны получить права и приступить к работе. В течение года число женщин-водителей автобусов в Амурске планируют увеличить до 14. Одновременно город обновляет автопарк: в прошлом году поступил первый новый автобус, в этом появятся еще три, в 2026 году — два.
«Школа муниципальных команд» продолжит работу, а ее выпускники получат поддержку на всех этапах реализации проектов. Опыт амурчан обещают представить на федеральном уровне, чтобы другие регионы могли внедрить подобные решения.