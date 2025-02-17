Город в Хабаровском крае нашёл нестандартное решение кадровой проблемы

Сейчас в автошколе учатся две женщины, к лету они должны получить права и приступить к работе. В течение года число женщин-водителей автобусов в Амурске планируют увеличить до 14. Одновременно город обновляет автопарк: в прошлом году поступил первый новый автобус, в этом появятся еще три, в 2026 году — два.