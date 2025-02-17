На Дальнем Востоке снизилась цена на икру кеты и горбуши

На Дальнем Востоке имеется достаточный запас красной икры, а отпускные цены на нее значительно снизились. В преддверии праздников, таких как Масленица, 23 февраля и 8 марта, дефицита икры и резкого повышения цен не ожидается. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
— На складах рыбаков Дальнего Востока осталось много икры. Ассоциация готова полностью удовлетворить спрос на нее к предстоящим праздникам. Качественной икры с Дальнего Востока по доступным ценам будет достаточно, — сказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Согласно данным ассоциации, цены на лососевую икру на Дальнем Востоке значительно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тыс. рублей за килограмм, что вдвое меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела, и ее цена начинается от 5,5 тыс. рублей за килограмм, что на 15% меньше, чем в декабре прошлого года. В Москве цены на оптовую закупку икры горбуши снизились менее чем на 1% и составляют 8,1 тыс. рублей за килограмм, а икра кеты упала в цене на 7% до средней цены в 8 тыс. рублей.
Зверев отметил, что цены рыбаков не сильно зависят от пиковых сезонов продаж, таких как новогодние и весенние праздники. Обычно летом и осенью отпускные цены достигают максимума, так как в это время продолжается путина.
Цены оптовиков, переработчиков и ритейлеров более чувствительны к пиковым периодам спроса на икру, поскольку именно в это время реализуется основной объем продаж красной икры. Однако Зверев выразил надежду, что с учетом большого количества качественной икры на рынке и значительного снижения отпускных цен, розничные цены также уменьшатся.
Чтобы избежать покупки фальсифицированной икры, рекомендуется приобретать ее у проверенных поставщиков, в крупных торговых сетях, специализированных магазинах, на рынках или напрямую у производителей.