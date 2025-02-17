На Дальнем Востоке снизилась цена на икру кеты и горбуши

Согласно данным ассоциации, цены на лососевую икру на Дальнем Востоке значительно снизились. Закупочные цены на соленую икру горбуши начинаются от 4,5 тыс. рублей за килограмм, что вдвое меньше, чем в декабре 2024 года. Икра кеты также подешевела, и ее цена начинается от 5,5 тыс. рублей за килограмм, что на 15% меньше, чем в декабре прошлого года. В Москве цены на оптовую закупку икры горбуши снизились менее чем на 1% и составляют 8,1 тыс. рублей за килограмм, а икра кеты упала в цене на 7% до средней цены в 8 тыс. рублей.