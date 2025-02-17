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При реконструкции терминала аэропорта «Черемшанка» выявлены нарушения

Руководителю «КрасАвиаПорт» назначен штраф 250 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае выявлены нарушения при выполнении работ по реконструкции пассажирского терминала аэропорта «Черемшанка».

Красноярская транспортная прокуратура выявила, что в 2024 году до окончания строительно-монтажных работ и без получения разрешительных документов оператор аэропорта АО «КрасАвиаПорт» ввёл терминал в эксплуатацию.

Руководителю «КрасАвиаПорт» внесено представление об устранении нарушений. Также компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в 250 тыс. руб., пояснили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Прокуратура