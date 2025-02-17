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Еще две высотки построят в Красноярске на Норильской

Началось строительство ЖК «Остров на Норильской».

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске начали строить ЖК «Остров на Норильской».

По данным СМИ, общая площадь двух новостроек составит 15,7 тысяч кв. метров. В домах будут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На каждом этаже — по 10 квартир с высотой потолков до 3,2 метров. Всего 300 квартир площадью от 34 до 73 кв. метров.

Предусмотрены детская площадка и 78 парковочных мест. Ориентировочная сдача дома запланирована на декабрь 2027 года. Планируемая стоимость — 750 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, сколько домов отремонтируют в Красноярске в 2026—2028 годах.

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