Еще две высотки построят в Красноярске на Норильской

В Красноярске начали строить ЖК «Остров на Норильской».
По данным СМИ, общая площадь двух новостроек составит 15,7 тысяч кв. метров. В домах будут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На каждом этаже — по 10 квартир с высотой потолков до 3,2 метров. Всего 300 квартир площадью от 34 до 73 кв. метров.
Предусмотрены детская площадка и 78 парковочных мест. Ориентировочная сдача дома запланирована на декабрь 2027 года. Планируемая стоимость — 750 млн рублей.
Ранее сообщалось о том, сколько домов отремонтируют в Красноярске в 2026—2028 годах.