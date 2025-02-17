Еще две высотки построят в Красноярске на Норильской

По данным СМИ, общая площадь двух новостроек составит 15,7 тысяч кв. метров. В домах будут одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. На каждом этаже — по 10 квартир с высотой потолков до 3,2 метров. Всего 300 квартир площадью от 34 до 73 кв. метров.