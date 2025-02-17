В Омске за год возведут развлекательный центр с рестораном

Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс планируют возвести в Омске рядом с бывшим картодромом у ДОСААФа. Об этом пишет портал «Новый Омск». Перед началом работ застройщик по настоянию Минкульта провёл историко-культурную экспертизу. Она понадобилась из-за того, что территория застройки входит в границы объекта археологического наследия федерального значения «Стоянка Омская».