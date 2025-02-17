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В Омске за год возведут развлекательный центр с рестораном

Он появится рядом с бывшим картодромом у ДОСААФа.

Источник: Администрация города Омска

Многофункциональный культурно-развлекательный комплекс планируют возвести в Омске рядом с бывшим картодромом у ДОСААФа. Об этом пишет портал «Новый Омск». Перед началом работ застройщик по настоянию Минкульта провёл историко-культурную экспертизу. Она понадобилась из-за того, что территория застройки входит в границы объекта археологического наследия федерального значения «Стоянка Омская».

По проекту, культурно-развлекательный комплекс будет состоять из одного этажа, у него также появится второй антресольный этаж. На первом этаже разместится выставка, лекционные залы и ресторан на 100 мест.

Ранее мы писали, что в Омске открывается ресторан самообслуживания.

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