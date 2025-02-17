Битва столиц: можно ли обменять квартиру в столице Дальнего Востока на квартиру в Москве

Миф о возможности обмена квартиры во Владивостоке на жильё в Москве или Санкт-Петербурге за пять лет стал менее реалистичным. В 2019 году квадратный метр в Москве стоил 183,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 124,3 тысячи рублей, а во Владивостоке — 115,8 тысячи рублей. В 2024 году стоимость квадрата в Москве превысила 343 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 251,3 тысячи рублей, а во Владивостоке — 177,8 тысячи рублей.