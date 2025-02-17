Битва столиц: можно ли обменять квартиру в столице Дальнего Востока на квартиру в Москве

Редакция ЭПИ DEITA.RU проанализировала динамику изменения стоимости жилья в России и решила проверить популярный миф о возможности обменять однокомнатную квартиру во Владивостоке на аналогичное жильё в Москве или Санкт-Петербурге. Для анализа использовались данные агентства ЦИАН.
Специалисты отмечают, что в среднем по стране наблюдается рост стоимости квадратного метра в новостройках. Наибольший рост зафиксирован в Каспийске, Кисловодске, Новороссийске, Нижнем Тагиле, Пятигорске, Михайловске, Новокузнецке, Краснодаре, Майкопе и Ессентуках. Например, в Новокузнецке стоимость квадратного метра выросла с 37,1 тысячи рублей в марте 2019 года до 140 тысяч рублей в марте 2024 года, а в Краснодаре — с 47,5 тысячи рублей до 173,2 тысячи рублей.
Минимальные темпы роста цен наблюдаются в Южно-Сахалинске и Владивостоке. Эксперты разделили города-лидеры по росту стоимости квадратного метра на три категории:
Города Юга России, где рост обусловлен переездом населения в более тёплый климат.
Города с ранее дешёвыми квартирами, где рост ощутим сильнее из-за эффекта низкой базы.
Города с высокой долей военной промышленности, где рост зарплат в сфере ВПК повысил спрос на качественное и дорогое жильё.
Владивосток и Южно-Сахалинск, хотя и имели высокую стоимость жилья изначально, также ощутили рост цен, который составил в среднем полтора раза.
Миф о возможности обмена квартиры во Владивостоке на жильё в Москве или Санкт-Петербурге за пять лет стал менее реалистичным. В 2019 году квадратный метр в Москве стоил 183,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 124,3 тысячи рублей, а во Владивостоке — 115,8 тысячи рублей. В 2024 году стоимость квадрата в Москве превысила 343 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 251,3 тысячи рублей, а во Владивостоке — 177,8 тысячи рублей.
На рынке вторичного жилья ситуация также изменилась. В 2019 году квадратный метр во вторичном жилом фонде Москвы стоил 167 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 105 тысяч рублей, во Владивостоке — 74 тысячи рублей. В 2024 году цены составили: Москва — 340 тысяч рублей, Санкт-Петербург — 204 тысячи рублей, Владивосток — 137 тысяч рублей.
Таким образом, миф о возможности обмена квартиры во Владивостоке на жильё в Москве или Санкт-Петербурге оказался менее реалистичным из-за роста стоимости жилья в регионах и постепенного замедления темпов роста цен, особенно для крупных городов.