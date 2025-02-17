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Почему опасно принимать денежные переводы от незнакомцев в Казахстане

Принимать чужие и ошибочные денежные переводы незаконно и опасно — получатель может попасть под статью «неосновательное обогащение». Как поступать с «левыми» поступлениями, читайте в материале NUR.KZ.

Мобильными денежными переводами пользуются многие казахстанцы. Благодаря им можно в любой момент отправить родственникам, друзьям или знакомым нужную сумму денег и не переживать по поводу наличных средств.

Однако и у мобильных переводов есть свои нюансы. Например, достаточно ошибиться всего в одной цифре, и вместо родственника деньги получит незнакомец. О том, что могут сделать казахстанцы, которые по ошибке отправили перевод не туда, можно прочитать здесь.

Однако и получение средств от незнакомца также может нести в себе опасность. Как отмечает медиа-портал FinGramota, получатель может попасть под статью «неосновательное обогащение».

Чтобы такого не произошло, важно сразу же связаться с банком, как только был обнаружен ошибочный перевод. В это время лучше вообще не тратить деньги, чтобы обезопасить себя — если отправитель обратится с заявлением о возврате, средства могут быть списаны автоматически.

Важно понимать: возвращать деньги простым «ответным» переводом нельзя, даже если отправитель сам предлагает поступить так.

Дело в том, что схемы с «ошибочными переводами» часто используют мошенники для «отмывания» средств. Они могут предложить перевести средства на указанный ими счет, но оставить часть денег себе «за беспокойство».

В итоге такой поступок делает человека соучастником преступления: а настоящий «пострадавший» в итоге сможет взыскать полную сумму в гражданском порядке. В итоге гражданин, который решил пойти навстречу и сделал обратный перевод, окажется единственным, кто потеряет деньги.

Впрочем, оставлять деньги себе, даже если отправитель не связался, тоже нельзя. В этом случае не стоит воспринимать перевод как «подарок судьбы», а нужно самостоятельно обратиться и написать заявление о согласии на возврат суммы.

К слову, у некоторых банков есть функция «вернуть перевод отправителю», которая заметно упрощает процесс возвращения чужих денег.

Напомним, мобильные переводы хоть и являются удобным финансовым инструментом, на деле не могут считаться законным платежным средством — предпринимателей, которые принимают таким способом оплату, в Казахстане могут проверять на попытку скрыть доходы.