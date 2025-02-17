Почему опасно принимать денежные переводы от незнакомцев в Казахстане

Однако и у мобильных переводов есть свои нюансы. Например, достаточно ошибиться всего в одной цифре, и вместо родственника деньги получит незнакомец. О том, что могут сделать казахстанцы, которые по ошибке отправили перевод не туда, можно прочитать здесь.