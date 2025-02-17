ДВЖД показала российский супертепловоз в работе на хабаровском участке БАМа

Дальневосточная железная дорога опубликовала в своих официальных соцсетях видеокадры работы сверхтяжёлого тепловоза 3ТЭ28 на участках БАМа. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в прошлом году они пришли на смену локомотивам 3ТЭ25К2М, на которых стояли двигатели американской сборки. После введения антироссийских санкций обслуживать их стало практически невозможно.
В сжатые сроки российские инженеры разработали, а Брянский машиностроительный и Коломенский заводы освоили серийное производство полностью импортозамещённых тепловозов-гигантов. На ДВЖД сейчас работает 23 локомотива 3ТЭ28.
— Обновление парка локомотивов имеет большое значение для нас: современные машины способны тянуть тяжёлые составы, что позволяет увеличить объём перевозок грузов, — отметили в ДВЖД. — Тепловозы 3ТЭ28 созданы специально для вождения тяжёлых составов весом до 7100 тонн в сложных климатических условиях Дальнего Востока. Мы используем их на неэлектрифицированных участках Байкало-Амурской магистрали. В новом магистральном тепловозе используется отечественная силовая установка — дизель-генератор, разработанный российскими инженерами для замены импортных агрегатов.
Помимо сверхтяжёлых тепловозов парк ДВЖД за год пополнили 14 самых мощных в России электровозов 4ЭС5К. Их задействовали в направлении приморских портов. Итого в составе Дальневосточной железной дороги работает 37 новых отечественных суперлокомотивов.