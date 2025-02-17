ДВЖД показала российский супертепловоз в работе на хабаровском участке БАМа

Дальневосточная железная дорога опубликовала в своих официальных соцсетях видеокадры работы сверхтяжёлого тепловоза 3ТЭ28 на участках БАМа. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в прошлом году они пришли на смену локомотивам 3ТЭ25К2М, на которых стояли двигатели американской сборки. После введения антироссийских санкций обслуживать их стало практически невозможно.