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МАРТ в январе предотвратил незаконные госзакупки на сумму около Br47,4 млн

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) за январь 2025 года предотвратило проведение процедур госзакупок с нарушением законодательства на сумму порядка Br47,4 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

«В январе Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведен выборочный мониторинг соблюдения законодательства о государственных закупках при закупке товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, для обеспечения учреждений здравоохранения, образования и других. По итогам мониторинга 40 процедур государственных закупок в 50% случаев выявлены нарушения законодательства о государственных закупках», — рассказали в пресс-службе.

Основные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, — это неправомерное установление требований к участникам процедур государственных закупок, критериев оценки и сравнения предложений участников, неразмещение на электронной торговой площадке полного описания предмета госзакупки, неправомерное установление условий применения преференциальной поправки и др.

Заказчикам (организаторам) процедур госзакупок вынесены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Рекомендации выполнены в полном объеме.