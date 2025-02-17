МАРТ в январе предотвратил незаконные госзакупки на сумму около Br47,4 млн

«В январе Министерством антимонопольного регулирования и торговли проведен выборочный мониторинг соблюдения законодательства о государственных закупках при закупке товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, для обеспечения учреждений здравоохранения, образования и других. По итогам мониторинга 40 процедур государственных закупок в 50% случаев выявлены нарушения законодательства о государственных закупках», — рассказали в пресс-службе.
Основные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, — это неправомерное установление требований к участникам процедур государственных закупок, критериев оценки и сравнения предложений участников, неразмещение на электронной торговой площадке полного описания предмета госзакупки, неправомерное установление условий применения преференциальной поправки и др.
Заказчикам (организаторам) процедур госзакупок вынесены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Рекомендации выполнены в полном объеме.