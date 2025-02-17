Жителям Башкирии разъяснили, кому положена компенсация по оплате капремонта.

В министерстве ЖКХ Башкирии разъяснили, полагается ли льгота по оплате капремонта многоквартирного дома пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста.
Так, за возмещением в 50% от взноса в пределах нормативной площади жилья могут обратиться одиноко проживающие неработающие собственники жилья, достигшие 70 лет. Кроме того, рассчитывать на компенсацию вправе неработающие собственники 70 лет и старше, проживающие совместно с неработающими пенсионерами, предпенсионерами и инвалидами I или II групп.
Если же неработающему собственнику, проживающему в одиночестве или с неработающими пенсионерами, предпенсионерами и инвалидами I или II групп, исполнилось 80 лет, то можно получить 100% компенсации за оплату капремонта.
«Льгота распространяется только на норматив, с остальной жилплощади плата за капремонт будет начисляться как обычно», — подчеркнули в министерстве ЖКХ Башкирии.
Компенсация предоставляется только на одно жилое помещение в многоквартирном доме на территории республики. Компенсация не предоставляется, если у жителя есть непогашенная задолженность, которая образовалась за последние три года и подтверждена судебным актом.