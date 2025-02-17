Жителям Башкирии разъяснили, кому положена компенсация по оплате капремонта.

Так, за возмещением в 50% от взноса в пределах нормативной площади жилья могут обратиться одиноко проживающие неработающие собственники жилья, достигшие 70 лет. Кроме того, рассчитывать на компенсацию вправе неработающие собственники 70 лет и старше, проживающие совместно с неработающими пенсионерами, предпенсионерами и инвалидами I или II групп.