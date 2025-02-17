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Семь новых больниц откроются в Свердловской области

Новые больницы появятся в семи свердловских городах.

Семь больниц введут в строй в 2025 году в Свердловской области. Глава областного минстроя Григорий Сурганов проверил, как идет строительство объектов, сообщает департамент информационной политики региона.

«В рамках госпрограммы, утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым, в работе находится девять объектов здравоохранения. В этом году планируем ввести семь новых больниц и поликлиник — это будет рекорд», — рассказал Григорий Сурганов.

Так, в Артемовском четырехэтажная поликлиника № 1 центральной районной больницы рассчитана на 500 посещений в смену. Готовность объекта превысила 80%. В Реже «коробка» одноэтажного здания готова, возводят внутренние перегородки, работы на кровле, обустраивают фундаменты под пожарные резервуары.

Каркас пятиэтажного здания терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ готов на 40%. Монолитные конструкции и кирпичные перегородки здания детской поликлиники готовы на 90% в Березовском. В Арамиле новое здание поликлиники в восемь раз больше действующего учреждения. Строители завершают каркас здания и монтаж наружных инженерных сетей.

строительство