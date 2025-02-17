Семь новых больниц откроются в Свердловской области

Каркас пятиэтажного здания терапевтического корпуса Верхнепышминской ЦГБ готов на 40%. Монолитные конструкции и кирпичные перегородки здания детской поликлиники готовы на 90% в Березовском. В Арамиле новое здание поликлиники в восемь раз больше действующего учреждения. Строители завершают каркас здания и монтаж наружных инженерных сетей.