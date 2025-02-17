ЕАБР назвал причину замедления инфляции в Беларуси

Продовольственная инфляция составила в январе 6,5% и сохранилась на уровне декабря прошлого года, при том что рост цен на сезонные овощи и фрукты снился до 2,7% после 5,2% месяцем ранее. Вместе с тем цены на услуги выросли на 5,2%.