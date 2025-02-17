ЕАБР назвал причину замедления инфляции в Беларуси

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Инфляция в Беларуси по итогам января текущего года сохранилась на уровне предыдущего месяца и составила 5,2%, говорится в обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
Аналитики банка отметил, что динамика изменения цен по ключевым компонентам корзины носила разнонаправленный характер. Так, рост цен на непродовольственные товары замедлился в январе до 3,3% после 3,4% в декабре 2024-го.
Продовольственная инфляция составила в январе 6,5% и сохранилась на уровне декабря прошлого года, при том что рост цен на сезонные овощи и фрукты снился до 2,7% после 5,2% месяцем ранее. Вместе с тем цены на услуги выросли на 5,2%.
«Существенное влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на регулируемые товары и услуги: 4% в январе после 4,4% в декабре 2024 года», — пояснили в ЕАЮР.
В ближайшие месяцы финансовые аналитики банка ожидают сохранение инфляции в диапазоне 5−5,5%.