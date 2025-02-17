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Специалисты Роспотребнадзора нагрянули в санаторий «Волгоград»

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области провели обязательный профилактический визит в ФБУ Центр реабилитации «Волгоград».

Как рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве, был проведен осмотр помещений и отбор проб воды централизованного водоснабжения, в том числе горячего, а также из чаш бассейнов на микробиологические и органолептические показатели.

Все отобранные пробы соответствовали требованиям СанПиН 1.2.3685−21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Профилактические визиты являются частью составляющей деятельности Роспотребнадзора, целью которых является недопущение нарушения обязательных требований к работе подобных учреждений, отметили в регуправлении.