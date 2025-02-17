Самарцы назвали наиболее привлекательные рабочие профессии

Сервис по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Самарской области, занимающихся интеллектуальным трудом, и выяснил, хотели бы они освоить рабочую специальность в ближайшем будущем и какую из профессий считают более привлекательной.
По данным исследования, 41% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 10%, при гарантированном трудоустройстве — 22%, еще 4% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Остальные поменять свою профессию не готовы.
Согласно полученным данным, в топ-10 наиболее привлекательных рабочих профессий входят: повар — 25%, пекарь/кондитер — 24%, портной/швея — 21%, автослесарь — 10%, маляр/штукатур — 9%, электрик — 6%, плотник — 6%, машинист — 5%, строитель — 5%.
Среди основных причин, которые могут сподвигнуть респондентов получить рабочую профессию, названы:
перспективы роста заработка, превышающего доход в нынешней профессии — 45%;
возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением — 16%;
дополнительный источник дохода — 16%;
стабильное положение в случае сложной экономической ситуации — 12%;
шанс сменить нынешнюю работу, которая надоела — 6%;
необходимые в быту навыки — 4%.
В топе ответов, по каким причинам участники опроса не готовы осваивать рабочую профессию самый популярный: «Не готовы к рабочей профессии из-за тяжелых условий труда» — 25%. Также респонденты отметили, что специально получали высшее образование, чтобы заниматься исключительно умственным трудом — 25%, нынешняя профессия мотивирует и вдохновляет — 14%, слабо представляют себе карьерный рост рабочих — 13%, имеют стабильную работу и не хотят ничего менять — 7%, есть ограничения по состоянию здоровья — 5%, заработок на нынешней работе значительно превосходит возможный доход в рабочих профессиях — 5%.