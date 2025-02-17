Самарцы назвали наиболее привлекательные рабочие профессии

По данным исследования, 41% респондентов отметили, что готовы поменять свою профессию на рабочую специальность только в случае увольнения, сокращения и серьезных проблем с работой. Сменить профессию просто так готовы лишь 10%, при гарантированном трудоустройстве — 22%, еще 4% уже имеют рабочую специальность, но не работают по ней. Остальные поменять свою профессию не готовы.