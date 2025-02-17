Первый в стране кластер лифтостроения будет создан в Москве — Сергей Собянин

Карачаровскому механическому заводу, одному из ведущих отечественных лифтостроительных предприятий, исполняется 75 лет. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
«Здесь выпускали строительные металлоконструкции и подъемные краны, но визитной карточкой стало именно лифтовое оборудование. За эти годы на предприятии сделали больше 285 тысяч лифтов», — написал мэр Москвы.
Оборудование, изготовленное на этом заводе, установлено на многих известных объектах Москвы. В их числе — храм Христа Спасителя, Патриарший и Андреевский мосты.
Кроме того, специалисты Карачаровского механического завода изготовили лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля «Буран».
«В юбилейный год завод увеличивает объем производства, а на его базе формируется первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения», — отметил Сергей Собянин.
Карачаровский механический завод также включили в состав особой экономической зоны «Технополис Москва».