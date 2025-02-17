На месте аварийных домов на юге Волгограда появятся новостройки с детсадами

Власти Волгограда заключили договор с инвестором, который займется комплексным развитием старой части Красноармейского района. На месте сорока аварийных домов ростовская фирма ООО «Р-Билдинг» построит квартал новостроек с детсадами. Речь идет о территории в границах улиц Саушинской, Шадринской, Светлоярской и Панферова.
— Соглашением предусмотрено возведение застройщиком нового жилья со встроенными в многоквартирные дома детсадами, а также реконструкция детского сада № 223, здания начальной школы № 113, ремонт или реконструкция здания МОУ ДЮСШ № 18, — рассказали в администрации Волгограда.
Сейчас на этой территории более 40 аварийных двухэтажек, построенных в середине прошлого века. Часть домов уже полностью расселены. Жильцов остальных МКД планируют обеспечить новыми квартирами в текущем году.
Как только расселение завершится, аварийные домики снесут, после начнется стройка. Тем временем мэрия внесет соответствующие изменения в проект планировки и межевания территории. Построить новый квартал планируют поэтапно за 10 лет.