Свердловские больницы получили 610 автомобилей

Больше 3,4 тысячи единиц современного оборудования было закуплено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
— В текущем году исполняется пять лет с начала реализации на Среднем Урале региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», — рассказали в областном ведомстве.
Программа стартовала в 2021 году. Она поменяла систему первичной медико-санитарной помощи. Реализацию контролировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Было закупано 610 автомобилей для поликлинической службы и смонтированы 83 фельдшерско-акушерских пункта.
В 2025 году программа продолжит работать. На реализацию мероприятий выделено больше восьми миллиардов рублей.