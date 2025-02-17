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Свердловские больницы получили 610 автомобилей

В Свердловской области за пять лет отремонтировали 134 объекта здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

Больше 3,4 тысячи единиц современного оборудования было закуплено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— В текущем году исполняется пять лет с начала реализации на Среднем Урале региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», — рассказали в областном ведомстве.

Программа стартовала в 2021 году. Она поменяла систему первичной медико-санитарной помощи. Реализацию контролировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Было закупано 610 автомобилей для поликлинической службы и смонтированы 83 фельдшерско-акушерских пункта.

В 2025 году программа продолжит работать. На реализацию мероприятий выделено больше восьми миллиардов рублей.

медицина