Угрозу отравления опасным молоком предотвратили в Волгоградской области

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили вероятность отравления опасным молоком в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в ветеринарных документах в системе «Меркурий» произошла подмена объемов сырья. Из 184 кг сырого коровьего молока каким-то образом получилось 214 кг того же продукта.