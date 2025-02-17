Угрозу отравления опасным молоком предотвратили в Волгоградской области

Сотрудники Россельхознадзора предотвратили вероятность отравления опасным молоком в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в ветеринарных документах в системе «Меркурий» произошла подмена объемов сырья. Из 184 кг сырого коровьего молока каким-то образом получилось 214 кг того же продукта.
Мониторинговая группа ведомства обнаружила эту трансформацию при проверке документов. Выяснилось, что ветеринарный врач, допустил ошибку, которая привела к искажению данных об объемах сырья и готовой продукции.
Такое расхождение в данных является нарушением законодательства. Ветврача наказали, предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости подобных нарушений и рекомендовали строго соблюдать требования закона. Все выданные на эту продукцию сертификаты аннулировали.