Программа «Жилье для молодых семей» стартует в Хабаровске 24 февраля

Для того чтобы подать заявку, семья должна соответствовать нескольким требованиям: все члены семьи должны быть зарегистрированы по месту жительства в Хабаровске, а возраст супругов (или одного из родителей в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в жилье. При этом учитывается наличие денежных средств для получения кредита или покрытия части стоимости жилья, не покрываемой социальной выплатой.