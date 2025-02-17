Программа «Жилье для молодых семей» стартует в Хабаровске 24 февраля

С 24 февраля в мэрии Хабаровска начнется прием документов для участия в программе «Жилье для молодых семей на 2021−2025 годы». Заявки будут приниматься до 1 мая включительно, — сообщает пресс-служба администрации города.
Для того чтобы подать заявку, семья должна соответствовать нескольким требованиям: все члены семьи должны быть зарегистрированы по месту жительства в Хабаровске, а возраст супругов (или одного из родителей в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в жилье. При этом учитывается наличие денежных средств для получения кредита или покрытия части стоимости жилья, не покрываемой социальной выплатой.
Хабаровск — город молодежи, 30% населения составляют молодые люди. Поддержка молодых семей должна быть на всех уровнях, в том числе на муниципальном, чтобы каждая семья могла позволить себе собственное жилье.
Консультации можно получить в управлении по связям с общественностью и работе с молодежью по адресу: улица Ленинградская, дом 30, кабинет 214. Специалисты будут работать по четвергам с 14:00 до 17:00. Контактные телефоны: 40−89−94, 40−90−89.
Подробную информацию о перечне документов, условиях участия и часто задаваемых вопросах можно найти на официальном сайте администрации Хабаровска. Заявления можно подавать через отделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.