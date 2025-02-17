В Волгограде утопающим в грязи жителям пообещали отсыпать крошки

Напомним, что жители многоквартирных домов по улице Тарифной уже много лет добиваются восстановления пешеходного тротуара, который разрушился под воздействием строительной техники и времени. По их словам, в непогоду они вынуждены преодолевать бездорожье или с риском для жизни передвигаться по проезжей части до остановки общественного транспорта, магазинов и соцобъектов.