В волгоградскую глубинку за 12 лет переселились 1576 медиков

1 021 врач и 557 специалистов со средним медицинским образованием переселились в волгоградскую глубинку за время действия программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер нацпроекта “Здравоохранение”. Из них 99 врачей и 56 фельдшеров и медсестер — в 2024 году, сообщают в облздраве.
48 медиков решили воспользоваться данными программами во второй раз и остались работать в сельских медучреждениях на второй срок, заключив новый контракт. Выплаты получили 26 врачей и 22 специалиста среднего звена.
Укомплектование медучреждений сельских районов будет продолжено и в 2025 году, подчеркиваю в комитете. Теперь уже в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Планируется, что по программам земства в сельскую местность будут привлечены 72 врача, а также 46 средних специалистов.
Также будет реализован еще один проект, в рамках которого врачам редких и востребованных специальностей будут выплачивать из региональной казны по два миллиона рублей. Уже оказывают дополнительную финансовую поддержку «целевикам», обучающимся в ВолгГМУ.