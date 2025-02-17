В волгоградскую глубинку за 12 лет переселились 1576 медиков

Укомплектование медучреждений сельских районов будет продолжено и в 2025 году, подчеркиваю в комитете. Теперь уже в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Планируется, что по программам земства в сельскую местность будут привлечены 72 врача, а также 46 средних специалистов.