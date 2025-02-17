Склад «Невской логистики» в Шушарах готовят к продаже за 1,7 млрд рублей

Согласно данным Росреестра, готовящийся к продаже склад был построен в середине 2000 годов. Практически сразу же собственником объекта стало ООО «Истапоинт Лимитед». В 2010 году его приобрела компания «Невская логистика», связанная с ТД «Интерторг», развивавшего в Петербурге торговые сети «Семья», Spar и «Идея». Компания обанкротилась в начале 2020 года.