FlyArystan увеличивает число рейсов по Казахстану

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. В марте 2025 года казахстанский лоукостер FlyArystan увеличит количество рейсов на внутренних направлениях в честь предстоящих праздников. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Основные изменения включают увеличение частоты рейсов по ключевым маршрутам из Алматы, Астаны и Атырау.
Из Алматы:
- В Астану и обратно — с 33 до 42 рейсов в неделю;
- В Шымкент — с 10 до 12 рейсов;
- В Караганду — с 11 до 15 рейсов;
- В Костанай — с 8 до 9 рейсов;
- В Кызылорду — с 4 до 5 рейсов;
- В Павлодар — с 9 до 10 рейсов;
- В Семей — с 7 до 8 рейсов.
Из Астаны:
- В Шымкент — с 18 до 21 рейса в неделю;
- В Туркестан — с 4 до 5 рейсов;
- В Уральск — с 6 до 8 рейсов;
- В Кызылорду — 8 до 9 рейсов.
- Из Атырау:
- В Актау — с 13 до 15 рейсов.
Ранее авиаперевозчик анонсировал открытие продаж авиабилетов на весенне-летнюю навигацию 2025 года.
FlyArystan — казахстанский лоукостер, являющийся на 100% дочерней компанией группы Air Astana. Cвою деятельность начал в мае 2019 года. С января 2025 года FlyArystan перешел на собственный сертификат эксплуатанта, начав функционировать как отдельная авиакомпания под кодом FS. Авиакомпания выполняет рейсы по обширной маршрутной сети на современном авиапарке самолетов Airbus A320 с базами в Алматы, Астане и Актау. Маршрутная сеть FlyArystan включает в себя внутренние и международные рейсы, а также чартерные маршруты. FlyArystan дважды был признан лучшей бюджетной авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ на Skytrax World Airline Awards в 2023 и 2024 гг.