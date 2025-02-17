FlyArystan увеличивает число рейсов по Казахстану

FlyArystan — казахстанский лоукостер, являющийся на 100% дочерней компанией группы Air Astana. Cвою деятельность начал в мае 2019 года. С января 2025 года FlyArystan перешел на собственный сертификат эксплуатанта, начав функционировать как отдельная авиакомпания под кодом FS. Авиакомпания выполняет рейсы по обширной маршрутной сети на современном авиапарке самолетов Airbus A320 с базами в Алматы, Астане и Актау. Маршрутная сеть FlyArystan включает в себя внутренние и международные рейсы, а также чартерные маршруты. FlyArystan дважды был признан лучшей бюджетной авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ на Skytrax World Airline Awards в 2023 и 2024 гг.