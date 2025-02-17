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FlyArystan увеличивает число рейсов по Казахстану

Казахстанский лоукостер FlyArystan в марте увеличит численность рейсов на внутренних направлениях республики.

Источник: Пресс-служба Комитета гражданской авиации

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. В марте 2025 года казахстанский лоукостер FlyArystan увеличит количество рейсов на внутренних направлениях в честь предстоящих праздников. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Основные изменения включают увеличение частоты рейсов по ключевым маршрутам из Алматы, Астаны и Атырау.

Из Алматы:

  • В Астану и обратно — с 33 до 42 рейсов в неделю;
  • В Шымкент — с 10 до 12 рейсов;
  • В Караганду — с 11 до 15 рейсов;
  • В Костанай — с 8 до 9 рейсов;
  • В Кызылорду — с 4 до 5 рейсов;
  • В Павлодар — с 9 до 10 рейсов;
  • В Семей — с 7 до 8 рейсов.

Из Астаны:

  • В Шымкент — с 18 до 21 рейса в неделю;
  • В Туркестан — с 4 до 5 рейсов;
  • В Уральск — с 6 до 8 рейсов;
  • В Кызылорду — 8 до 9 рейсов.
  • Из Атырау:
  • В Актау — с 13 до 15 рейсов.

Ранее авиаперевозчик анонсировал открытие продаж авиабилетов на весенне-летнюю навигацию 2025 года.

FlyArystan — казахстанский лоукостер, являющийся на 100% дочерней компанией группы Air Astana. Cвою деятельность начал в мае 2019 года. С января 2025 года FlyArystan перешел на собственный сертификат эксплуатанта, начав функционировать как отдельная авиакомпания под кодом FS. Авиакомпания выполняет рейсы по обширной маршрутной сети на современном авиапарке самолетов Airbus A320 с базами в Алматы, Астане и Актау. Маршрутная сеть FlyArystan включает в себя внутренние и международные рейсы, а также чартерные маршруты. FlyArystan дважды был признан лучшей бюджетной авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ на Skytrax World Airline Awards в 2023 и 2024 гг.