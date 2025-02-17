В Красноярске перенесли сроки строительства пятизвездочной гостиницы на Стрелке

В Красноярске перенесли сроки строительства пятизвездочного гостиничного комплекса возле торгового центра «КомсоМолл». В документах, которые появились на сайте краевого минстроя, указано, что реализация проекта предусматривается в одну очередь — с 2025 по 2034 год. При этом изначально завершить возведение объекта планировали в 2026 году.
Ориентировочная площадь участка составляет 2,34 гектара — сейчас здесь каких-либо крупных зданий нет. В гостинице планируют разместить салон красоты, рестораны, тренажерный зал и зону SPA. Предусмотрена подземная парковка.
Общая площадь комплекса составит 52,5 тысячи квадратных метров.
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