В Красноярске перенесли сроки строительства пятизвездочной гостиницы на Стрелке

В Красноярске перенесли сроки строительства пятизвездочного гостиничного комплекса возле торгового центра «КомсоМолл». В документах, которые появились на сайте краевого минстроя, указано, что реализация проекта предусматривается в одну очередь — с 2025 по 2034 год. При этом изначально завершить возведение объекта планировали в 2026 году.