Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США

Таким образом миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети Х, который обратил внимание на то, что официальное число получающих социальные пособия американцев (394 миллиона) значительно превышает численность населения США (334 миллиона человек).
«Да, намного больше “соответствующих” номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал Маск.
По словам предпринимателя, число американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет около 310 миллионам человек.
Ранее Маск опубликовал таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.