Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США

Таким образом миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети Х, который обратил внимание на то, что официальное число получающих социальные пособия американцев (394 миллиона) значительно превышает численность населения США (334 миллиона человек).

«Да, намного больше “соответствующих” номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал Маск.

По словам предпринимателя, число американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет около 310 миллионам человек.

Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120−249 лет, но также один «долгожитель», отнесенный к возрастной группе 360−369 лет.