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Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети Х заявил о «крупнейшем мошенничестве» в истории, комментируя информацию о том, что количество живущих американцев, получающих социальные пособия, превышает численность населения страны.

Источник: AP 2024

Таким образом миллиардер отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети Х, который обратил внимание на то, что официальное число получающих социальные пособия американцев (394 миллиона) значительно превышает численность населения США (334 миллиона человек).

«Да, намного больше “соответствующих” номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал Маск.

По словам предпринимателя, число американских граждан, имеющих право на социальное обеспечение, составляет около 310 миллионам человек.

Ранее Маск опубликовал таблицу с возрастными данными ныне живущих американцев, получающих социальные пособия.

Согласно таблице, среди получателей пособий в США есть не только несколько миллионов живых американцев в возрасте 120−249 лет, но также один «долгожитель», отнесенный к возрастной группе 360−369 лет.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.