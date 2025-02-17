Перспективы рубля: стоит ли сейчас скупать доллары?

Депутат выразил мнение, что летом доллар может снова подорожать до уровня 100 рублей за единицу и даже превысить этот показатель. Поэтому россиянам, которые планируют вложиться в иностранную валюту, следует учитывать высокие риски. Спекуляции могут привести к убыткам, поэтому принимать финансовые решения нужно взвешенно и осторожно, приводит слова эксперта «РГ».