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Перспективы рубля: стоит ли сейчас скупать доллары?

Что ждёт доллар летом? Прогнозы и рекомендации специалиста.

Источник: Без источника

Конец прошлой недели ознаменовался заметным снижением стоимости доллара относительно рубля. Это событие вызвало широкий резонанс среди экспертов и участников рынка.

Член Национального финансового совета Банка России, депутат Сергей Гаврилов отметил, что текущее укрепление национальной валюты связано как с сезонностью, так и с геополитическими факторами.

Обменные пункты оперативно среагировали на изменение курса. Некоторые временно прекратили работу, чтобы избежать продажи валюты по невыгодному курсу. Другие увеличили разницу между ценой покупки и продажи, чтобы минимизировать возможные убытки.

Гаврилов отметил, что хотя нынешняя ситуация кажется благоприятной для рубля, она, скорее всего, носит временный характер. Прогнозы аналитиков указывают на возможное ослабление рубля в ближайшем будущем, что обусловлено такими факторами, как инфляция, экспортная деятельность и санкционная политика.

Депутат выразил мнение, что летом доллар может снова подорожать до уровня 100 рублей за единицу и даже превысить этот показатель. Поэтому россиянам, которые планируют вложиться в иностранную валюту, следует учитывать высокие риски. Спекуляции могут привести к убыткам, поэтому принимать финансовые решения нужно взвешенно и осторожно, приводит слова эксперта «РГ».

По мнению Гаврилова, более рационально будет выбрать консервативный инвестиционный подход, который включает вложения в рублевые активы и учёт долгосрочной перспективы. Сейчас валютные инвестиции уступают по соотношению рисков и доходности депозитам в рублях.

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