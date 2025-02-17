Перспективы рубля: стоит ли сейчас скупать доллары?

Конец прошлой недели ознаменовался заметным снижением стоимости доллара относительно рубля. Это событие вызвало широкий резонанс среди экспертов и участников рынка.
Член Национального финансового совета Банка России, депутат Сергей Гаврилов отметил, что текущее укрепление национальной валюты связано как с сезонностью, так и с геополитическими факторами.
Обменные пункты оперативно среагировали на изменение курса. Некоторые временно прекратили работу, чтобы избежать продажи валюты по невыгодному курсу. Другие увеличили разницу между ценой покупки и продажи, чтобы минимизировать возможные убытки.
Гаврилов отметил, что хотя нынешняя ситуация кажется благоприятной для рубля, она, скорее всего, носит временный характер. Прогнозы аналитиков указывают на возможное ослабление рубля в ближайшем будущем, что обусловлено такими факторами, как инфляция, экспортная деятельность и санкционная политика.
Депутат выразил мнение, что летом доллар может снова подорожать до уровня 100 рублей за единицу и даже превысить этот показатель. Поэтому россиянам, которые планируют вложиться в иностранную валюту, следует учитывать высокие риски. Спекуляции могут привести к убыткам, поэтому принимать финансовые решения нужно взвешенно и осторожно, приводит слова эксперта «РГ».
По мнению Гаврилова, более рационально будет выбрать консервативный инвестиционный подход, который включает вложения в рублевые активы и учёт долгосрочной перспективы. Сейчас валютные инвестиции уступают по соотношению рисков и доходности депозитам в рублях.