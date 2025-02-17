Аналитики ЕАБР сказали, что повлияло на замедление инфляции в Беларуси. Это следует из еженедельного обзора Евразийского банка развития.
Согласно информации, в Беларуси в январе 2025 года инфляция составила 5,2% год к году и сохранилась на уровне декабря 2024 года.
«Динамика изменения цен по ключевым компонентам корзины носила разнонаправленный характер», — говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что рост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,3% год к году в январе после 3,4% в декабре. Сказано, что продовольственная инфляция оказалась 6,5%, сохранившись к уровню декабря 2024 года.
Вместе с тем аналитики отмечают, что рост цен на сезонные овощи и фрукты снизился до 2,7% после 5,2% в декабре. Сообщается, что цены на услуги увеличились на 5,2%.
«Существенное влияние на инфляцию оказало замедление роста цен на регулируемые товары и услуги: 4% г/г в январе 2025 года после 4,4% г/г в декабре 2024 года», — пояснили аналитики ЕАБР.
Специалисты ожидают в ближайшие месяцы сохранение инфляции в диапазоне 5 — 5,5% год к году.
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