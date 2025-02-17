Средняя зарплата в Самарской области превысила 67 тысяч рублей

Особенно высокий уровень зарплат отмечается в нескольких отраслях. Работники финансовой и страховой сферы получают в среднем 97 888 рублей в месяц. Значительно выше среднего уровня и заработки специалистов в области добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата достигает 96 947 рублей, а также в сфере информации и связи. Эти специалисты получают 83 957 рублей.