Средняя зарплата в Самарской области превысила 67 тысяч рублей

В Самарской области наблюдается значительный рост средней заработной платы. В ноябре 2024 года средняя зарплата работников организаций составила 67 954 рубля. Такие данные опубликовал Самарастат.
«По сравнению с ноябрем предыдущего года средняя зарплата выросла на 18,9%, в январе-ноябре 2024 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 20,5%», — говорится в отчете.
Особенно высокий уровень зарплат отмечается в нескольких отраслях. Работники финансовой и страховой сферы получают в среднем 97 888 рублей в месяц. Значительно выше среднего уровня и заработки специалистов в области добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата достигает 96 947 рублей, а также в сфере информации и связи. Эти специалисты получают 83 957 рублей.