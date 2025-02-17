Сколько нужно денег, чтобы счастливо жить в Казахстане

Источник: Baigenews

Сколько денег нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым? Вопрос субъективный, ведь у каждого свои представления о комфортной жизни. Однако можно выделить ключевые финансовые параметры: жильё, питание, транспорт, медицина, образование, досуг, путешествия, сбережения и инвестиции.

Корреспондент BaigeNews.kz проанализировала данные по Казахстану: сравнила доходы и расходы семей, а также выяснила, сколько денег нужно в разных городах страны для комфортной жизни.

Средние доходы и финансовые реалии

Чтобы понять общую картину, стоит посмотреть на средние зарплаты. По данным Бюро национальной статистики РК, к концу 2023 года средняя номинальная зарплата была 373 000 тенге (примерно 830 долларов). Но медианная зарплата, которая лучше отражает реальные доходы большинства людей (без учёта слишком высоких зарплат), составила в 2023 году 250 000 тенге (около 555 долларов).

В прошлом году минимальная заработная плата установилась на уровне 85 000 тенге (190 долларов), что оказалось ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум на начало прошлого года был 48 200 тенге (107 долларов) и покрывал только самые базовые потребности, вроде еды и товаров первой необходимости.

В Мангистауской области прожиточный минимум достиг 60 561 тенге, в Астане — 53 560 тенге, в Алматы — 53 167 тенге, а самый низкий показатель зафиксировали в Кызылординской области — 44 625 тенге. При этом многие жители страны получают от 250 до 300 тысяч тенге (550−650 долларов) в месяц, и такой суммы обычно не хватает для действительно комфортной жизни.

Базовые расходы: сколько стоит комфортная жизнь?

Жильё и коммунальные услуги — одна из самых крупных статей расходов. В Казахстане цены на покупку и аренду жилья сильно зависят от региона.

По данным Бюро национальной статистики, в январе этого года средняя стоимость аренды благоустроенного жилья по стране составляла 4 533 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены наблюдались в Алматы (5 453 тенге за квадрат), Астане (5 129 тенге) и Караганде (4 349 тенге). С января 2024 по январь 2025 арендная плата в среднем выросла на 10%, а в некоторых городах ещё больше: в Астане на 30,1%, в Талдыкоргане на 27,7%, в Шымкенте на 19,6%.

Таким образом, аренда «однушки» площадью 40 квадратных метров в Алматы может обойтись примерно в 218 120 тенге в месяц, а в Астане около 205 160 тенге. Это подтверждает, что в крупных городах съём жилья становится всё дороже.

На коммунальные услуги (электричество, отопление, вода, интернет) в среднем уходит от 30 до 50 тысяч тенге в месяц. Итого, чтобы платить и за аренду (или ипотеку), и за «коммуналку», нужно иметь примерно 200−300 тысяч тенге, чтобы не сидеть на жёсткой экономии.

Продукты питания обычно требуют от 50 до 80 тысяч тенге в месяц на одного человека, если смотреть данные Energyprom. За год, с января 2024 по январь 2025, цены на фрукты и овощи выросли на 8,8%, а на мясо и мясопродукты — на 4,2%.

В Астане, к примеру, килограмм говядины стоит около 2 900 тенге, килограмм картофеля — 350 тенге, десяток яиц — 650 тенге, буханка хлеб — 250 тенге. Для семьи из трёх человек, которая старается питаться полноценно (мясо, рыба, молочная продукция, фрукты, овощи), это обходится примерно в 200−250 тысяч тенге в месяц. Значит, на одного взрослого нужно 70−100 тысяч тенге.

Транспорт стал ощутимо дороже после отмены госрегулирования цен на бензин и дизель с 30 января 2025 года. К февралю 2025-го бензин АИ-92 стоил примерно 245 тенге за литр, а дизель — 315 тенге. Проезд в общественном транспорте тоже подорожал: с 1 августа 2024 в Астане цена выросла с 90 до 110 тенге, в Алматы — до 120 тенге. С 1 февраля 2025 повысили и тарифы на сжиженный газ, которым заправляют машины.

По данным платформы Numbeo.com, километр на такси в среднем стоит 0,63 доллара (около 310 тенге), что почти в два раза дороже, чем в соседних странах ЕАЭС. В Астане минимальная поездка в «Эконом»-тарифе начинается от 400 тенге (первые 3 минуты и 1 километр), затем идёт доплата по городу — не более 60 тенге за километр и 25 тенге за минуту.

В Алматы и Шымкенте поездки через сервисы вроде Яндекс Go подорожали на 10% за год. Чтобы часто ездить на такси в больших городах, стоит закладывать 30−50 тысяч тенге в месяц.

Медицина и образование также требуют финансовых вложений. В 2025 году Министерство здравоохранения пересмотрело расценки на медуслуги, установив базовую ставку 174 722,63 тенге, но она может меняться в зависимости от региона и прочих факторов. Добровольное медстрахование (ДМС) может стоить от 35 000 тенге в год (примерно 2 900 тенге в месяц), а визит к врачу в частной клинике обходится в среднем от 5 000 до 15 000 тенге.

Цены на обучение в ведущих казахстанских вузах за учебный год могут варьироваться от 1,1 до 1,7 миллиона тенге в зависимости от специальности, как, например, в КазНУ имени аль-Фараби, Satbayev University или ЕНУ имени Л. Н. Гумилева.

Частные школы могут обходиться в 150 000 тенге в месяц и выше, а в некоторых элитных заведениях, вроде Haileybury Astana, плата доходит до 1 112 500 тенге. Частный детский сад тоже может стоить от 100 000 тенге в месяц.

Таким образом, на медицину многие тратят 30−70 тысяч тенге в месяц, а на образование — 100−250 тысяч тенге, в зависимости от своих запросов и возможностей.

Развлечения и отдых тоже сказываются на семейном бюджете. В 2025 году годовой фитнес-абонемент в Астане начинается от 90 000 тенге (около 7 500 тенге в месяц) и может доходить до 450 000 тенге (примерно 30 800 тенге в месяц).

Один ужин в ресторане обходится в 5 000−20 000 тенге на человека, а билет в кино — около 2 500 тенге. Неделя в Турции стоит от 500 000 до 800 000 тенге в зависимости от сезона и отеля. Чтобы регулярно ходить в кино, кафе или фитнес-зал, а иногда и летать в отпуск, многие семьи закладывают в бюджет 50−100 тысяч тенге в месяц на развлечения.

На основе данных за 2024−2025 годы можно понять, какой нужен ежемесячный бюджет для одного человека. Если сложить аренду однокомнатной квартиры (примерно 190−220 тысяч тенге), расходы на еду (около 80 тысяч), транспорт (примерно 40 тысяч), медицину (50 тысяч) и отдых (50−100 тысяч), выходит, что для более-менее спокойной жизни одному человеку в Казахстане в 2025 году надо от 410 000 до 490 000 тенге в месяц.

Для семьи из трёх человек сумма возрастает до 900 000 — 1 220 000 тенге в месяц. Сюда входят аренда двухкомнатной квартиры (от 260 до 350 тысяч тенге), питание (около 240 тысяч), транспорт (примерно 80 тысяч), медицинские услуги (около 100 тысяч), образование (от 100 до 250 тысяч) и развлечения (примерно 120−200 тысяч).