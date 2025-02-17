Сколько нужно денег, чтобы счастливо жить в Казахстане

Сколько денег нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым? Вопрос субъективный, ведь у каждого свои представления о комфортной жизни. Однако можно выделить ключевые финансовые параметры: жильё, питание, транспорт, медицина, образование, досуг, путешествия, сбережения и инвестиции.
Корреспондент BaigeNews.kz проанализировала данные по Казахстану: сравнила доходы и расходы семей, а также выяснила, сколько денег нужно в разных городах страны для комфортной жизни.
Средние доходы и финансовые реалии
Чтобы понять общую картину, стоит посмотреть на средние зарплаты. По данным Бюро национальной статистики РК, к концу 2023 года средняя номинальная зарплата была 373 000 тенге (примерно 830 долларов). Но медианная зарплата, которая лучше отражает реальные доходы большинства людей (без учёта слишком высоких зарплат), составила в 2023 году 250 000 тенге (около 555 долларов).
В Мангистауской области прожиточный минимум достиг 60 561 тенге, в Астане — 53 560 тенге, в Алматы — 53 167 тенге, а самый низкий показатель зафиксировали в Кызылординской области — 44 625 тенге. При этом многие жители страны получают от 250 до 300 тысяч тенге (550−650 долларов) в месяц, и такой суммы обычно не хватает для действительно комфортной жизни.
Базовые расходы: сколько стоит комфортная жизнь?
Жильё и коммунальные услуги — одна из самых крупных статей расходов. В Казахстане цены на покупку и аренду жилья сильно зависят от региона.
По данным Бюро национальной статистики, в январе этого года средняя стоимость аренды благоустроенного жилья по стране составляла 4 533 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены наблюдались в Алматы (5 453 тенге за квадрат), Астане (5 129 тенге) и Караганде (4 349 тенге). С января 2024 по январь 2025 арендная плата в среднем выросла на 10%, а в некоторых городах ещё больше: в Астане на 30,1%, в Талдыкоргане на 27,7%, в Шымкенте на 19,6%.
Таким образом, аренда «однушки» площадью 40 квадратных метров в Алматы может обойтись примерно в 218 120 тенге в месяц, а в Астане около 205 160 тенге. Это подтверждает, что в крупных городах съём жилья становится всё дороже.
Продукты питания обычно требуют от 50 до 80 тысяч тенге в месяц на одного человека, если смотреть данные Energyprom. За год, с января 2024 по январь 2025, цены на фрукты и овощи выросли на 8,8%, а на мясо и мясопродукты — на 4,2%.
В Астане, к примеру, килограмм говядины стоит около 2 900 тенге, килограмм картофеля — 350 тенге, десяток яиц — 650 тенге, буханка хлеб — 250 тенге. Для семьи из трёх человек, которая старается питаться полноценно (мясо, рыба, молочная продукция, фрукты, овощи), это обходится примерно в 200−250 тысяч тенге в месяц. Значит, на одного взрослого нужно 70−100 тысяч тенге.
Транспорт стал ощутимо дороже после отмены госрегулирования цен на бензин и дизель с 30 января 2025 года. К февралю 2025-го бензин АИ-92 стоил примерно 245 тенге за литр, а дизель — 315 тенге. Проезд в общественном транспорте тоже подорожал: с 1 августа 2024 в Астане цена выросла с 90 до 110 тенге, в Алматы — до 120 тенге. С 1 февраля 2025 повысили и тарифы на сжиженный газ, которым заправляют машины.
По данным платформы Numbeo.com, километр на такси в среднем стоит 0,63 доллара (около 310 тенге), что почти в два раза дороже, чем в соседних странах ЕАЭС. В Астане минимальная поездка в «Эконом»-тарифе начинается от 400 тенге (первые 3 минуты и 1 километр), затем идёт доплата по городу — не более 60 тенге за километр и 25 тенге за минуту.
В Алматы и Шымкенте поездки через сервисы вроде Яндекс Go подорожали на 10% за год. Чтобы часто ездить на такси в больших городах, стоит закладывать 30−50 тысяч тенге в месяц.
Цены на обучение в ведущих казахстанских вузах за учебный год могут варьироваться от 1,1 до 1,7 миллиона тенге в зависимости от специальности, как, например, в КазНУ имени аль-Фараби, Satbayev University или ЕНУ имени Л. Н. Гумилева.
Частные школы могут обходиться в 150 000 тенге в месяц и выше, а в некоторых элитных заведениях, вроде Haileybury Astana, плата доходит до 1 112 500 тенге. Частный детский сад тоже может стоить от 100 000 тенге в месяц.
Таким образом, на медицину многие тратят 30−70 тысяч тенге в месяц, а на образование — 100−250 тысяч тенге, в зависимости от своих запросов и возможностей.
Развлечения и отдых тоже сказываются на семейном бюджете. В 2025 году годовой фитнес-абонемент в Астане начинается от 90 000 тенге (около 7 500 тенге в месяц) и может доходить до 450 000 тенге (примерно 30 800 тенге в месяц).
Один ужин в ресторане обходится в 5 000−20 000 тенге на человека, а билет в кино — около 2 500 тенге. Неделя в Турции стоит от 500 000 до 800 000 тенге в зависимости от сезона и отеля. Чтобы регулярно ходить в кино, кафе или фитнес-зал, а иногда и летать в отпуск, многие семьи закладывают в бюджет 50−100 тысяч тенге в месяц на развлечения.
На основе данных за 2024−2025 годы можно понять, какой нужен ежемесячный бюджет для одного человека. Если сложить аренду однокомнатной квартиры (примерно 190−220 тысяч тенге), расходы на еду (около 80 тысяч), транспорт (примерно 40 тысяч), медицину (50 тысяч) и отдых (50−100 тысяч), выходит, что для более-менее спокойной жизни одному человеку в Казахстане в 2025 году надо от 410 000 до 490 000 тенге в месяц.
Эти цифры — усреднённые и могут варьироваться в зависимости от города и личных потребностей. Однако, чтобы не только покрывать все основные нужды, но и откладывать деньги на будущее, желательно иметь доход, превышающий эти суммы.