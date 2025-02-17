Средняя зарплата составила 68 тысяч рублей в Нижнем Новгороде

Напомним, что нижегородцы хотели бы МРОТ в размере 48 тысяч рублей. В сентябре прошлого года жители Нижнего Новгорода мечтали о минимальной оплате труда в размере 47 тысяч 300 рублей, в декабре 2023 года — 39 тысяч рублей, а в августе 2023 года эта сумма составила 37 700 рублей.