Средняя зарплата составила 68 тысяч рублей в Нижнем Новгороде

В четвёртом квартале 2024 года средняя зарплата в Нижнем Новгороде составила 68 тысяч рублей в месяц. Такая информация следует из исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 17%. В рейтинге городов-миллионников по уровню среднедушевого дохода Нижний Новгород занял пятую позицию.
Лидирующие позиции занимают Москва (100 тысяч рублей в месяц), Красногорск (86 тысяч в месяц) и Санкт-Петербург (85 тысяч в месяц).
Напомним, что нижегородцы хотели бы МРОТ в размере 48 тысяч рублей. В сентябре прошлого года жители Нижнего Новгорода мечтали о минимальной оплате труда в размере 47 тысяч 300 рублей, в декабре 2023 года — 39 тысяч рублей, а в августе 2023 года эта сумма составила 37 700 рублей.