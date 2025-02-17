Рыбоводные заводы России на четверть импортозаместили кормовую базу для лосося

До 2022 года российский рынок аквакультуры лососевых почти полностью зависел от импортных кормов (около 90%). В 2023 году ввели дополнительную государственную поддержку: компенсацию 25% прямых капитальных затрат на строительство и модернизацию заводов по производству специализированных кормов. Ожидается, что к 2030 году объем производства достигнет 250 тыс тонн рыбных кормов в год.