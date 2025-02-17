Рыбоводные заводы России на четверть импортозаместили кормовую базу для лосося

Согласно данным Росрыболовства, в прошлом году в России произвели более 50 тыс тонн рыбных кормов, что на 19% больше, чем в 2023 году. Это обеспечило около 25% от потребностей отечественного рынка аквакультурных хозяйств, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
До 2022 года российский рынок аквакультуры лососевых почти полностью зависел от импортных кормов (около 90%). В 2023 году ввели дополнительную государственную поддержку: компенсацию 25% прямых капитальных затрат на строительство и модернизацию заводов по производству специализированных кормов. Ожидается, что к 2030 году объем производства достигнет 250 тыс тонн рыбных кормов в год.
В 2024 году российские рыбоводные хозяйства удовлетворили 15% потребности внутреннего рынка в рыбопосадочном материале лососевых. До 2021 года почти весь этот материал импортировали из Норвегии, Дании, США и Франции.
К 2030 году Россия сможет обеспечить себя на 80% посадочным материалом и на 90% кормами для товарного лососеводства.