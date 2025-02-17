«Не знаю, как на них найти управу»: хабаровчанка десять лет добивается капитального ремонта крыши

«Первый сильный дождь — у меня течет крыша над головой. Я иду в “управляйку”, начинаю выяснять, когда будет ремонт крыши, пишу заявление входящее. Они приходят, ставят заплатки, гудроном заливают, на этом все заканчивается. Наступает зима, гудрон мерзнет, скукоживается. Вот в июне 2023 года был сильный дождь, вызвала эксперта, они сделали заключение. Я говорю: “Когда будет возмещение убытков?”. Мне сказали: “Ну вы начнете делать ремонт, будете приносить квитанции, будем вам возвращать”. Я не успела собраться с мыслями и деньгами, сделать ремонт, на следующий год первый дождь — у меня опять все было в квартире. Вызвала снова ремонт крыши, они поднялись, посмотрели, опять залили гудроном. “Нет финансирования — нет денег”, как отвечает компания. Прекрасный ответ был: “А не надо покупать квартиру на пятом этаже, не надо жить на пятом этаже, чтобы не было проблемы с крышами”. Помогите, я не знаю, как на них найти управу, чтобы сделали ремонт», — рассказала Светлана корреспонденту портала «Губерния».