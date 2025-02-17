Казахстанский уран послужит энергетике Европы

«Мы гордимся тем, что первый коммерческий контракт между Казатомпромом и Axpo открывает путь к важному сотрудничеству между нашими компаниями. Расширение географии продаж подчеркивает признание Казатомпрома как надежного поставщика урана на мировом рынке. Этот контракт является важным шагом в нашей стратегии по диверсификации каналов сбыта. Он также играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и декарбонизации, что позволит укрепить наше партнерство и обеспечить долгосрочные поставки природного урана для атомной энергетики Швейцарии», — заявил главный директор по коммерции Казатомпрома Владислав Байгужин.