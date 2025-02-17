Казахстанский уран послужит энергетике Европы

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. АО «Национальная атомная компания “Казатомпром” и швейцарская компания Axpo Power AG совместно с Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG) подписали первый контракт на поставку казахстанских природных урановых концентратов для атомных электростанций Бецнау и Лейбштадт в Швейцарии.
Об этом сообщила пресс-служба казахстанского ядерного холдинга.
Церемония подписания состоялась в головном офисе Axpo Power AG в рамках визита делегации «Казатомпрома» в Швейцарию.
«Мы гордимся тем, что первый коммерческий контракт между Казатомпромом и Axpo открывает путь к важному сотрудничеству между нашими компаниями. Расширение географии продаж подчеркивает признание Казатомпрома как надежного поставщика урана на мировом рынке. Этот контракт является важным шагом в нашей стратегии по диверсификации каналов сбыта. Он также играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и декарбонизации, что позволит укрепить наше партнерство и обеспечить долгосрочные поставки природного урана для атомной энергетики Швейцарии», — заявил главный директор по коммерции Казатомпрома Владислав Байгужин.
Подписание контракта с «Казатомпромом», крупнейшим в мире производителем урана, имеет стратегическое значение для Axpo и KKL AG, так компании продолжают диверсифицировать и обеспечивать безопасность топливных поставок, заявил глава отдела ядерного топлива Axpo Power AG Бруно Циммерманн.
«Aтомная энергия является ключевым элементом низкоуглеродной энергетической стратегии нашей страны, поэтому надежные поставки топлива чрезвычайно важны. Включение Казатомпрома в число наших поставщиков укрепляет нашу способность обеспечивать стабильное энергоснабжение Швейцарии и вносить вклад в глобальные усилия по декарбонизации», — прокомментировал событие представитель швейцарской компании-партнера.
Заключение контракта с крупнейшей энергетической компанией Швейцарии открывает новую главу в сотрудничестве «Казатомпрома» с операторами атомных электростанций Европы и укрепляет его позиции на мировом рынке урана.